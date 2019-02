A beleza da mulher concordiense estará em destaque em um dos eventos mais aguardados. O Miss Concórdia 2019 já está sendo planejado e deve manter vários atrativos para a população e para as garotas interessadas em disputar o concurso, que vem ganhando credibilidade e respaldo. O grande evento está programado para o dia 13 de abril e as meninas que pretendem disputar o título podem se inscrever a partir do dia 18 de fevereiro.



Serão 10 dias para efetuar a inscrição, que deve ser realizada no Centro Cultural Concórdia - das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, de segunda a sábado. O prazo encerra no dia 28 de fevereiro. As interessadas devem ter entre 18 e 26 anos. A maioridade precisa ser atingida até a data do concurso, no caso, 13 de abril. O regulamento completo já está disponível no site da prefeitura (www.concordia.atende.net), no banner principal, no topo da página.



Mais que escolher uma representante da beleza para o município, o Miss Concórdia quer oportunizar as candidatas a receberem informações e dicas, que poderão lhes ajudar em comportamentos e embelezamento. Seguindo o exemplo dos dois últimos concursos, serão oferecidos workshops direcionados a beleza, bem-estar e relacionamento. Será o momento para aprender mais sobre maquiagem, nutrição, postura e passarela, etiqueta e ainda sobre oratória, com técnicas simples e importantes para as candidatas falarem bem em público e relacionar-se com as pessoas.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)