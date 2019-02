O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina definiu o novo ciclo de revisão do eleitorado para o ano de 2019. Serão revisados 122 municípios em todo o estado. O processo já se iniciou em 55 cidades, com o comparecimento obrigatório dos eleitores. Eleitores de Piratuba e Ipira são obrigados a fazer o recadastramento.

O objetivo da revisão é atualizar o cadastro de votantes de cada município, fazendo com que o eleitor que não tenha mais vínculo promova a transferência para a cidade onde efetivamente reside, evitando o cancelamento do documento.

A escolha dos municípios se deu a partir de estudos técnicos realizados pela Corregedoria Regional Eleitoral do TRE-SC, que identificou, ao longo de 2018, as cidades cujo eleitorado correspondia a mais de 80% da população, priorizando a revisão através do recadastramento biométrico.

Transporte gratuito para o cartório em Capinzal

Está marcada para a quarta-feira, 06 de fevereiro, uma viagem com saída prevista para às 12h30, em frente à Prefeitura de Piratuba, para levar eleitores do município até o cartório eleitoral em Capinzal. A viagem deve ser agendada na Prefeitura. Além de CPF, RG e título de eleitor, é necessário ter comprovante de residência recente.

(Fonte: Jornal Comunidade)