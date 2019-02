Nova fase de matrículas do Estado inicia segunda

Atenção pais ou responsáveis por estudantes! A segunda etapa de matrículas para a rede estadual de ensino inicia nesta segunda-feira, 4 de fevereiro. Quem ainda não garantiu uma vaga poderá procurar uma unidade para efetuar a matrícula até a próxima quinta-feira, dia 7.

É importante não se esquecer de levar documentos como: original e fotocopia da certidão de nascimento e da carteira de identidade do aluno, histórico escolar, atestado de freqüência, comprovante de residência e uma foto 3 x 4 e a carteira de vacinação em dia. As matrículas deverão ser feitas pessoalmente e a orientação é que seja realizada diretamente na unidade em que o aluno pretende estudar.

A escola deve ser escolhida pelo critério de zoneamento. Isso significa que deve ser dado a preferência para a unidade que fica mais próxima da residência do aluno ou do trabalho dos pais ou responsáveis legais.

Para ingresso no Ensino Fundamental Regular, a criança deverá ter completado seis anos de idade até o próximo 31 de março. No caso da Educação de Jovens e Adultos, é necessário ter 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 para o médio. As aulas vão iniciar na próxima segunda-feira, 11 de fevereiro.