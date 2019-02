Uma mulher de 45 anos sofreu escoriações e fratura em uma das pernas em uma acidente que aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 1°, na BR-153, em Concórdia. A colisão envolveu uma moto e uma caminhonete, em frente ao Posto da Coopercarga.

De acordo com as informações apuradas no local, o motorista da caminhonete aguardava fora da pista para atravesar o asfalto com o veículo. Ele não viu a moto e entrou na via. A motococleta bateu na lateral dianteira e chegou a firar o pneu do carro.

Os Bombeiros Voluntários e uma equipe do Samu estiveram no local para prestar atendimento. A condutora da moto foi levada ao Hospital São Francisco para avaliação médica.