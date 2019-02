Acidente aconteceu no final da tarde

Duas pessoas sofreram escoriações pelo corpo ao caírem de uma Honda Biz, placa de Concórdia. O acidente aconteceu por volta das 19h na Rua Senador Attilio Fontana, próximo à entrada do Bairro dos Estados. Equipes dos Bombeiros e do SAMU fizeram o atendimento ao condutor e ao carona.

De acordo com as informações apuradas no local, a moto subia, sentido Bairro dos Estados e o pneu traseiro estourou. O condutor não conseguiu parar e a moto caiu. Ele e o outro ocupante tiveram ferimentos nas pernas e braços e foram encaminhados ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local para apurara as causas do acidente.