Executivo manifesta-se contrário à decisão do governo do Estado

Em reunião nesta quinta-feira, entre o prefeito em exercício, Edilson Massocco, juntamente com os secretários de Saúde e Administração, Sidinei Schimdt e Neiva Piola, respectivamente, e servidores da Gerência Regional de Saúde, Jeter Leopoldo Slongo, farmacêutico, e Claudimir Piva, analista técnico, o Poder Executivo tomou conhecimento da decisão do governo do Estado em fechar a Gerência Regional de Saúde de Concórdia e manifestou-se contra medida.



Em ofício assinado pelo prefeito em exercício, que deve ser enviado ao governador de Santa Catarina, a Administração Municipal se posiciona desfavorável à decisão do fechamento da Gerência e solicita que a medida não seja concretizada, justificando que o fechamento prejudica o atendimento e o fornecimento de saúde à população tanto de Concórdia, como de toda a microrregião do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, que a gerência atende, sendo referência no Estado há mais de 25 anos; compreendendo 14 municípios, com uma população estimada de aproximadamente 143 mil habitantes.



Se a decisão for mantida, a gerência mais próxima fica em Joaçaba, obrigando pacientes a se deslocarem ao outro município, gerando custos e transtornos, além de comprometer demais atendimentos que dependem exclusivamente dos serviços da Gerência Regional de Saúde.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)