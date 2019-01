Um forte temporal provocou danos em uma estrutura no município de Irani. O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 31. Conforme informações da Rádio Contestado FM de Irani, a força do vento arrancou a estrutura e cobertura do Centro de Eventos Sônia Bressan Zampieri. Não havia ninguém no local no momento do incidente, conforme as primeiras informações. Apenas danos materiais foram registrados.



Conforme a emissora, o empreendimento estaria completando um ano de inauguração nesta quinta-feira, dia 31.