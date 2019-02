Onze barragens da região do Alto Uruguai de Santa Catarina estão entre os 44 empreendimentos incluídos numa relação para receber fiscalização prioritária após a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, dia 31, pelo Governo Federal. Conforme informações do NSC Total, a lista abrange todas as represas consideradas vulneráveis no país, enquadradas na categoria de risco alto ou com dano potencial alto.



Quatro dessas barragens estão entre Itá e Aratiba e fazem parte do complexo da Usina Hidrelétrica de Itá, além da barragem principal, há outras que compreendem os vertedouros e outra de menor porte que também podem ser classificadas como barramento.



Além de Itá e Aratiba, há outras três entre Piratuba e Maximiliano de Almeida, na UHE de Machadinho; duas entre Arvoredo e Xanxerê; e uma entre Xavantina e Xanxerê e uma entre Faxinal dos Guedes, Xanxerê e Xavantina.



Em todo o país, serão 3.386 barragens que serão vistoriadas por seus respectivos órgãos fiscalizadores no país nessa decisão, considerada inédita por parte do Governo Federal.