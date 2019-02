Uma família de Concórdia está tentando recuperar R$ 811,00 que foram depositados ainda em dezembro, para a locação de uma casa em Bombinhas, litoral Catarinense. De acordo com o relato da mulher, que prefere não se identificar, o valor foi depositado para efetuar a reserva da casa na praia, mas um dia antes da viagem, o responsável ligou e informou que o imóvel não estaria mais disponível.

Segundo a mulher, a casa foi escolhida através de um núncio na internet. Para garantir a estadia no imóvel, o homem que alugou pediu o adiantamento dos R$ 811,00. Ao informar que não seria mais possível receber os “turistas” o responsável pela negociação disse que faria o depósito de devolução, inclusive solicitou dados da conta, mas não devolveu o dinheiro e não atende mais o celular.

Ao registrar um Boletim de Ocorrência a concordiense descobriu que o CNPJ da empresa locadora de imóveis, realmente existe, porém, o CPF repassado pelo homem com quem negociava, não bate com o nome com que ele se apresentou.