Ninguém sabe quem deixou as peças no local

Moradores da região do Bairro Santa Rita encontraram, nesta semana, uma grande quantidade de roupas em uma trilha que fica entre o Santa Rita e o Bairro Flamengo em Concórdia. Não se sabe quem fez o descarte e populares acreditam que as peças sejam de alguma campanha de doação, como a campanha do agasalho, por exemplo.

O diretor de Ação Social da Prefeitura, Jaime Bernardi, esteve no local para averiguar. Ele relatou ao Jornalismo da Aliança que a quantidade é realmente grande, mas não é possível afirmar que as peças são de alguma campanha. “Não temos como identificar se de fato as peças são produtos doados. Recebemos esta informação, mas não temos provas, também não temos como identificar de qual campanha seria”, explicou. “Conversamos com as pessoas das proximidades para tentar descobrir quem fez o descarte, mas ninguém tem informações”, comentou.

Bernardi também destacou que caso alguém tenha roupas em bom estado e que não utilize mais, que não descarte. “A gente solicita que não faça este tipo de descarte na mata e pedimos que as pessoas façam doação. Basta entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que fazemos o encaminhamento para pessoas que necessitam”, ressaltou. O telefone da Secretaria é o 34420119.