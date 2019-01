Serão fechados 15 buracos no trecho da SC 390 entre o bairro Guilherme Reich até o trevo com a BR 153, através de uma tratativa da Administração Municipal de Concórdia com uma empresa para que não haja custos ao Governo do Estado. A informação é do prefeito em exercício de Concórdia, Edilson Massocco. Ele falou sobre o assunto em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança na manhã desta quinta-feira, dia 31.



Massocco destaca que o custo para esse serviço será mínimo e o Estado não será cobrado. O objetivo visa não somente ajudar o Estado, mas também ajudar os usuários dessa rodovia. Conforme informado pela Rádio Aliança nas últimas semanas, esse trecho tem vários buracos provocados pelas chuvas registradas entre o fim do ano passado e começo desse ano.



O número de locais com danos provocados pela intempérie é maior. Porém, o prefeito em exercício destaca que os 15 buracos a serem fechados foram identificados pela empresa Balbinot Terraplanagem, que a pedido do Executivo Municipal fez o levantamento na rodovia e mapeou esses pontos como os mais perigosos para os motoristas, em função do risco de acidentes ou de estragos no veículo.

A SC 390 é uma rodovia de jurisdição estadual e a manutenção e consertos dela é de competência do Governo do Estado. Massocco destaca que, por se tratar de um governo novo, um processo licitatório para esse trabalho poderia levar até 70 dias num trâmite normal."Nós temos que buscar a solução dos problemas. Problemas nós temos de monte", afirma.



Pelo fato do município não ter legalidade para intervir em uma rodovia estadual, um pedido de autorização foi feito ao Deinfra, que por sua vez ainda não deu respostas.



Massocco nega que essa iniciativa da Administração seria de uma melhoria mais ampla nessa estrada, conforme ventilado nos bastidores e que gerou argumentações em vereadores da oposição. Em entrevista a Rádio Aliança, Edno Gonçalves, do PDT, chegou a cobrar agilidade do Poder Público para o conserto dos buracos em vias públicas do município, fazendo uma observação sobre o Município ter providenciado o conserto para uma estrada estadual.



Sobre essa cobrança, Massocco destaca que já há uma empresa que realiza de forma terceirizada o trabalho de tapa buracos em ruas da cidade que são abertos pela Casan para o conserto da rede de água. Porém, o conserto das vias que foram abertas para o esgotamento sanitário é de competência da Casan e da Trix Infracon, responsáveis pela obra. De acordo com Massocco, assim como ocorre na SC 390, a Adminitração Municipal não tem legalidade para tapar os buracos ou consertar as ruas abertas para o serviço do esgotamento sanitário.