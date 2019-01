Um assunto que tem ganhado destaque nos últimos dias é o aumento no preço da conta de luz em Santa Catarina. O Ministério Público chegou a ingressar com uma ação para que a Celesc explique se os valores a mais se justificam pelo aumento no consumo ou se há falha no sistema.

Em Concórdia, o vereador André Rizelo (PT) protocolou na Câmara um requerimento para que o responsável pela agência local da Celesc participe de uma sessão no Legislativo. O objetivo é obter explicações sobre a alta e também dar uma reposta à população sobre as constantes quedas de energia que têm sido registradas em algumas localidades.





Rizelo explica que Concórdia não pode ficar de fora de um movimento estadual, que inclui também os órgãos de defesa ao consumidor, para averiguar supostas cobranças indevidas da empresa. Ele cita também os registros frequentes de queda de energia, especialmente no interior. Há casos, por exemplo, em que os produtores registram prejuízos com a mortandade de animais e produtos que estragam nas geladeiras e resfriadores. “Muita gente nos questiona sobre esse assunto. Vemos casos em que os animais morrem por conta da falta de energia, ainda mais com esse calor todo”, justifica o vereador.





Com o protocolo do pedido feito por Rizelo, um convite oficial deve ser encaminhado ao responsável local pela Celesc. Ainda não está definida a data em que o assunto deve ser debatido na Câmara.

O Procon de Concórdia registrou, até o momento, uma queixa de cobrança abusiva na conta de luz. O procedimento será fazer uma verificação na residência da pessoa que efetuou a reclamação.

Fonte: Daisy Trombetta