Reclamações sobre a quantidade excessiva de ar nas tubulações de água podem chegar ao fim em Concórdia. Isso porque o primeiro projeto de lei a ser protocolado no Legislativo neste ano trata justamente deste assunto: quer obrigar a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), detentora da concessão no município, a instalar gratuitamente bloqueadores de ar nos hidrômetros dos clientes que formalizarem a solicitação. O projeto é de autoria do vereador Closmar Zagonel (PMDB).



Nas justificativas contidas no documento, que poderá entrar em votação já no primeiro bloco de sessões do ano na Câmara, está o fato de que a instalação de equipamento bloqueador de ar poderia evitar, nas palavras do vereador, que o consumidor concordiense pague por quantidades além da consumida. “Isso ocorre porque o cálculo para a cobrança da taxa de água pode ser alterado com a entrada de ar, lesando os consumidores”, frisa Zagonel.





O projeto prevê ainda que as despesas com aquisição e instalação do bloqueador de ar devem ser suportadas pela empresa concessionária e que o equipamento deverá estar em conformidade com a legislação editada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).