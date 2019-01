A Polícia Militar de Concórdia prendeu um homem por suspeita de furto e tentativa de furto nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, dia 31. O fato foi registrado no bairro dos Estados, por volta das 7h. Trata-se de M. do S, 35 anos.



Conforme informações, ele foi pego tentando furtar um estabelecimento comercial no bairro dos Estados. Vizinhos perceberam a ação e chamaram a Polícia Militar, que foi ao local, fez o cerco e deteve o invasor. Ele estaria já dentro do depósito do minimercado, onde já teria puxado para fora alguns produtos para depois carregar no veículo.



De acordo com a PM, ele estava com um Gol, que foi furtado horas antes na Senador Attilio Fontana.



M. do S foi preso em flagrante por furto de veículo e tentativa de furto a estabelecimento comercial.