Mais de quatro mil pessoas deixaram de comparecer a consultas médicas em 2018 nos postos de saúde mantidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Concórdia. O número é fruto de levantamento do próprio órgão e foi apresentado nesta semana e trata de consultas previamente agendadas.



Na avaliação do secretário da pasta, Sidinei Schimidt, essa constatação é muito preocupante. “Se por um lado, os pacientes exigem, e com razão, acesso ao profissional de Saúde, um número exorbitante de pessoas deixam de comparecer as consultas e tiram a vaga daqueles com maior necessidade”, analisa.



Na opinião do secreta´rio, os pacientes faltam e não comunicam a desistência da consulta. “Nós temos a responsabilidade de garantir atendimento à população, porém, essa mesma população precisa ter maior comprometimento, pois, consultas marcadas e não realizadas provoca prejuízos de ordem física e emocional para quem está na fila de espera e não consegue ser atendido” – finaliza.



O ideal, segundo o secretário, é que na impossibilidade do comparecimento no dia da consulta a pessoa ou alguém da família, faça o comunicado com 72 horas de antecedência ligando para o telefone da Policlínica no número 3442-3737, informando os motivos. Desta forma será possível remanejar a agenda e ajustar a ordem de precedência dos pacientes.