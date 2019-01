A justificativa é que o fechamento irá distanciar ainda mais a área de saúde do Estado dos pacientes.

Uma Moção de Apelo para que o governo de Santa Catarina não feche as portas das Gerências Regionais de Saúde foi protocolada pelo vereador Fabiano Caitano (PSDB) na Câmara de Vereadores de Concórdia. “Nos últimos dias fui chamado pelos servidores da Regional de Concórdia, que atende todos os 14 municípios da AMAUC e que estão preocupados com a situação. Entendo que a desativação das Agências de Desenvolvimento Regionais (ADRs) era um anseio da sociedade a ser atendido, mas por outro lado, não podemos distanciar o atendimento de pessoas que precisam da saúde do Estado”, explicou o vereador Fabiano Caitano (PSDB).



Depois de ouvir a preocupação dos servidores, - inclusive porque o espaço em que está a Gerência recebeu um investimento de mais de R$ 200 mil para adequar o espaço para armazenar medicamentos e vacinas-, Caitano protocolou a Moção de Apelo, na tarde desta quarta-feira, 30 de janeiro, direcionada ao Governador do Estado, Carlos Moisés, para que mantenha as Gerencias e o atendimento prestado para a comunidade.



“Todos sabemos que a área da saúde é delicada. As pessoas que procuram o atendimento já estão em uma situação difícil, e muitas vezes, precisamos reconhecer, o processo já é moroso. Se fechar as Regionais, poderá trazer ainda mais dificuldade para este trabalho”, justificou Caitano.



Em Concórdia, trabalham na Gerência, 25 servidores, sendo que o órgão está instalado há 24 anos em Concórdia – bem antes da implantação das então, Secretarias Regionais. O órgão tem como responsabilidade, por exemplo, a distribuição de vacinas para todos os municípios da AMAUC, abrigando também a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, responsável pelo trabalho de combate à dengue, por exemplo.



Outro trabalho desempenhado pela Gerência, conforme a Carta Aberta divulgada nos últimos dias, envolve a área de assistência farmacêutica, principalmente a abertura de processos de solicitação, de medicamentos por meio de demandas judiciais. Este atendimento envolve cerca de três mil pacientes, movimentando em média R$ 350 mil em medicamentos.



A intenção, conforme notícias divulgadas pela imprensa estadual, é que o Governo do Estado fecharia 13, das 20 Gerências. Entre elas, a de Concórdia. Com isso todo o trabalho desenvolvido aqui seria transferido para outro município.



A Moção, será debatida na primeira sessão ordinária de 2019 do Legislativo concordiense, na próxima segunda-feira, 4, as 18h, e segue assinada pelos demais vereadores da base governista, Valcir Zanella (PSDB), Artêmio Ortigara (PR), Claiton Casagrande (PR), Anderson Guzzatto (PR) e Jaderson Miguel Prudente (PSD).

(Fonte: Divaleia Casagrande).