A empresa Triunfo retomou na manhã desta quarta-feira (30) as obras de pavimentação da SC-467 entre Ouro e Jaborá. A informação foi repassada ao jornalismo da Rádio Capinzal pelo Secretário de Transportes e Obras da Prefeitura de Ouro, Rodrigo Neis.

Neis conta que fez contato com um dos responsáveis pela construtora o qual confirmou que a obra está sendo retomada. A expectativa da empresa é que os trabalhos voltem ao ritmo normal a partir da próxima semana.

Paralisação

A empresa Triunfo, responsável pela pavimentação da rodovia que liga os municípios de Ouro e Jaborá retomou os trabalhos no dia 07 de janeiro após férias coletivas, mas logo paralisou.

No dia 14 de janeiro o prefeito Neri Luiz Miqueloto esteve em Florianópolis onde se reuniu com representantes do DEINFRA (Departamento Estadual de Infraestrutura) em busca de esclarecimentos. Até então existia uma incógnita quanto o motivo.

O prefeito de Jaborá, Kleber Nora, que acompanhou Miqueloto na viagem informou que o vencimento de uma Licença Ambiental de Implantação, a LAI, foi o que provocou a paralisação dos trabalhos.

Sobre o andamento dos trabalhos, o prefeito de Jaborá disse que a informação repassada é de que 70% da obra total já estaria concluída. O prazo para entrega é outubro desse ano.

