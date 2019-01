Um rapaz de 19 anos sofreu ferimentos no ombro esquerdo quando tentava subir em um caminhão que faz o recolhimento de lixo em Concórdia. O acidente aconteceu por volta das 15h na Rua Valentin Simonato, no Bairro Santa Cruz.

Ele trabalha na empresa de recolhimento de lixo. De acordo com colegas de serviço, o rapaz tropeçou e se desequilibrou no momento em que subia na parte traseira do caminhão, que já estava em movimento. Ele ficou “agarrado” no veículo.

Os colegas e o motorista perceberam e o caminhão foi parado imediatamente, evitando um acidente grave. Os Bombeiros Voluntários foram acionados e fizeram o atendimento no local. O trabalhador foi encaminhado ao Hospital São Francisco para avaliação médica.