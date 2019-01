O primeiro contato entre o novo governo de Santa Catarina com autoridades da região de Concórdia, ocorrido no começo desta semana, ocasião em que houve a entrega de distribuidores de água para os municípios, deu o tom de como será esse início de governo para Carlos Moisés da Silva. Alheios a situação financeira do Estado, que por si só, já é uma justificativa para abreviar o corpo a corpo, a "prefeitaiada" da região aproveitou o momento e apresentou suas demandas.

Na ocasião, em Concórdia, as solicitações foram feitas a vice-governadora Daniela Reinehr, que por sua vez orientou os prefeitos a entregarem esses pedidos a Rutineia Rossi, que é presidente do PSL local, e vem atuando informalmente como articuladora do Governo Estadual e porta de entrada para esses pleitos.



Os pedidos apresentados nesta semana são os mais variados. Vão desde a ampliação da rede trifásica de energia elétrica para as propriedades rurais, passando pela disponibilidade de médicos veterinários para os pequenos e médios frigoríficos da região visando a certificação deles para a venda de produtos, até a conservação ou melhorias de rodovias da região.



Aliás, sobre o pedido de conservação de rodovias, a comitiva que acompanhava a vice-governadora, tão logo encerrou o evento em Concórdia, se dirigiu para outra agenda em São Miguel do Oeste. O trajeto foi feito de carro e o caminho usado foi a SC 283...



Com certeza, a vice-governadora Daniela Reinehr, se não sabia das condições dessa estrada, sentiu na pele o drama de quem dirige entre os buracos e crateras que surgiram nas últimas semanas. Coincidência ou não, no dia seguinte falou que uma das prioridades do Governo do Estado é investimento na conservação ou melhorias em rodovias estaduais. A fala ocorreu durante evento em Chapecó. Porém, foi uma abordagem genérica, comum num início de governo. Não houve apontamentos sobre qual obra de infraestrutura seria prioridade e a meta de tempo para iniciar os trabalhos.



Teve apenas uma manifestação e, para muitos, pode soar como música para os ouvidos. Afinal, todos que acompanham noticiário sabem que o estado não está bem financeiramente e o novo governo iniciou fazendo das tripas o coração para manter o equilíbrio.



A regra é simples! Com equilíbrio financeiro, fica mais fácil recuperar a capacidade de investimento. Com capacidade de investimento, o caminho fica mais aberto para melhorias das estradas. Entretanto, isso não vai acontecer da noite para o dia!



Porém, se para grandes investimentos em obras a coisa não está favorável, por outro lado, vejo o Governo do Estado em condições de atender outros pedidos menos onerosos, mas que farão uma grande diferença para os municípios, como a disponibilidade de um médico veterinário aos pequenos frigoríficos e o aumento da rede de energia trifásica nos municípios.