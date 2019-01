Até o momento, sete foram cadastrados e objetivo é saber as condições desses locais e os possíveis riscos.

Defesa Civil de Concórdia inspeciona situação de aterros no município

A Comissão Municipal de Defesa Civil de Concórdia está fazendo um trabalho para averiguar a situação dos aterros existentes em Concórdia. A tarefa é uma continuação dos serviços iniciados ainda no ano passado. Em 2018 foi feito o levantamento do número de aterros existentes e sete foram identificados.



Conforme o presidente da Coordenadoria Municipaç de Proteção e Defesa Civil de Concórdia, Gilberto Chaves, o objetivo é monitorar a situação desses locais e, se possível, detectar possíveis irregularidades por meio de registros e análises técnicas para evitar situações de riscou ou desastres.



Sobre as atividades iniciadas nos últimos dias, Chaves destaca que está sendo feito um trabalho fotográfico, com a utilização de drones, para ver a situação desses locais. "Em situações, onde há a necessidade, a gente encaminha para a prefeitura para o encaminhamento deles", no caso de aterros irregulares.



Porém, os trabalhos iniciados no últimio ano e com desdobramentos nesta semana vão ter continuidade, já que existe a suspeita de outros aterros que ainda precisam ser inspeciondos. "Queremos averiguar se é um aterro ou um bota-fora", destacao presidente da Defesa Civil de Concórdia.



A questão dos aterros passou a ter atenção maior em função do deslizamento de encosta entre as ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa no ano de 2017, o que desalojou quase 20 famílias.