A Secretaria Municipal da Saúde de Concórdia confirmou o registro de dez novos focos do mosquito da dengue em Concórdia. A maioria deles, um total de oito, foram achados durante a terça-feira, dia 29, em armadilhas montadas em pontos específicos do bairro Petrópolis. Também foram achados outros dois focos no Sunti e no São Miguel. Em Concórdia, neste primeiro mês do ano, são 19 focos confirmados.



Em função disso, a Secretaria Municipal da Saúde, por meio do programa de controle da dengue em Concórdia, decidiu realizar uma força-tarefa no próximo sábado, dia dois, neste bairro.



Cerca de 20 profissionais, entre agentes comunitárias de saúde e os agentes do programa de combate à dengue, estarão percorrendo o bairro Petrópolis para tentar identificar novas áreas onde o mosquito possa estar pondo os ovos e se multiplicando. O trabalho também terá caráter orientativo e será realizado das 8h às 12h.



A coordenadora do programa de Combate a Dengue, Mara Sampaio, alerta que todos os profissionais estarão identificados com crachás.



Além do Bairro Petrópolis, a Secretaria Municpal da Saúde encontrou dois focos no Nações, mais no Natureza, Catarina Fontana, Novo Horizonte, Santa Cruz, Centro, Indutriários e Nazaré, todos esses com um foco cada.