Produtores rurais de Concórdia devem ficar atentos ao prazo de encerramento para prestação de contas do bloco de notas, que termina nesta quinta-feira, 31 de janeiro. As notas que foram emitidas em 2018 precisam ser devolvidas ao setor responsável pelo bloco do produtor rural, na Secretaria de Agricultura, localizada rua Domingos Machado de Lima, no Centro de Concórdia. As notas que estiverem em branco – sem preenchimento – poderão ser revalidadas a partir de 1 de fevereiro, também no setor do bloco de notas. O horário de atendimento é das 8h às 11:30 e das 13:30 às 17h.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)