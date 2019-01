Aproximadamente três pedidos de informação foram registrados na agência do Procon de Concórdia em relação ao valor cobrado pela Celesc na fatura de energia elétrica. Por outro lado, por enquanto, nenhum procedimento foi instaurado pelo órgão de defesa do consumidor em relação a isso. A informação é do coordenador do Procon de Concórdia, Clademir Bee.



Conforme vem sendo noticiado nos últimos dias, consumidores de várias cidades do estado estão questionando a Celesc em relação ao valor da fatura de energia elétrica, que foi registrada nesse mês, relativa ao consumo do mês passado. Alguns alegam que o valor é bem superior ao registrado nos meses anteriores. Já a Celesc garante que não há erros e que o valor da tarifa se refere ao aumento no consumo, especialmente de condicionadores de ar durante o período mais quente do verão.



Conforme Bee, se o consumidor se sentir prejudicado é necessário abrir um protocolo de reclamação junto a Celesc, ligando em um número telefônico que está espeficado na própria fatura. Em posse desse protocolo e mais seis faturas anteriores ao mês reclamado, o reclamante deve procurar o Procon para abrir o procedimento.



De acordo com o coordenador do Procon, se houver necessidade será feito um trabalho in loco na residência do consumidor para averiguar a quantidade de materiais que demandan consumo de energia elétrica e até eletrodomésticos. Se houver indícios de irregularidade, esses fatos serão anexados a uma documentação, que será enviada ao Ministério Público de Santa Catarina.