A Rádio Aliança estará dando cobertura na posse dos deputados estaduais e federais na próxima sexta-feira, dia primeiro. A emissora estará com equipes nas cidades de Florianópolis, onde acontece a posse dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa, às 10h. A Rádio Aliança também estará em Brasília, para a posse dos deputados federais, a partir das 10h.



A cobertura inicia logo nas primeiras horas da manha com entrevistas com os deputados eleitos ou reeleitos que representam a região do Alto Uruguai de Santa Catarina. As intervenções vão ocorrer durante toda a programação jornalística da emissora e durante boa parte da manhã.



A cobertura da posse dos deputados estaduais e federais já é uma tradição da Rádio Aliança, que realiza esse trabalho há pelo menos seis eleições.