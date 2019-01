Caminhão de Seara envolvido em acidente no Vale do Itajaí

Corpo de Bombeiros e PRF foram acionados por volta das 21h30 da segunda-feira (28), para atender a um acidente de trânsito com vítima na BR-470. O acidente ocorreu na cidade de Lontras, região do Vale do Itajaí, envolvendo um Vw/Gol placas QHQ 1545 de Ponte Alta e um caminhão Iveco placas QJF 8758 de Seara.

Os dois veículos colidiram frontalmente deixando o condutor do carro, identicado como S.P.M. de 70 anos ferido. Ele foi encaminhado ao hospital para atendimento médico. Já o caminhoneiro V.D. de 38 anos nada sofreu. As causas do acidente não foram informadas.



(Fonte: Ronda Policial)