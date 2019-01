O Executivo de Concórdia anunciou na semana passada ter conseguido uma empresa para realizar um tapa-buracos na SC-390 sem custos extras ao Estado, que é o responsável pela rodovia. Diante disso, o debate sobre a necessidade de manutenção em diversos bairros de Concórdia volta à pauta. O assunto é antigo e foi levantado novamente pelo vereador Edno Gonçalves (PDT). Ele protocolou na Câmara o envio de uma indicação ao prefeito Rogério Pacheco sugerindo que “seja agilizado o processo de ‘tapa-buracos’ e revitalização da malha viária asfáltica, cujos trechos são de competência do Poder Executivo Municipal”.



A justificativa do pedido, conforme Golçalves, estaria ligada à “suposta habilidade do Executivo em viabilizar de forma gratuita um ‘tapa-buracos’ na SC-390 (de competência do Estado)”. O documento faz referência ainda à necessidade de atender solicitações da comunidade concordiense que, conforme o vereador, “espera ansiosa pela recuperação da malha asfáltica do centro e bairros da cidade que estão em situação precária, causando muitos acidentes, danos aos veículos e prejuízos aos condutores”.





O pedetista faz questão de elogiar a preocupação do Executivo em resolver o problema na rodovia estadual, mas frisa que muitos locais estão há anos sem revitalização e também merecem estar na lista de prioridades. Além das más condições da malha viária, Gonçalves cita também a precariedade da sinalização em bairros como Nações, Estados, Gruta, Vila Jacob Biezus, Loteamento BR e o próprio Centro do município.





O vereador se diz feliz, porém impressionado com a habilidade do Executivo municipal em conseguir o tapa-buracos gratuito da SC-390, que é de responsabilidade do Estado de SC. Da mesma forma, cobra o imediato tapa-buracos e revitalização nas ruas do centro e bairros de Concórdia. A indicação foi protocolada na Câmara nesta terça-feira e pode entrar em pauta já no primeiro bloco de sessões do ano, que começa em 4 de fevereiro.