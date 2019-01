Casagrande faz pedidos ao governo do Estado

O vereador Claiton Casagrande (PR) levou a problemática da Casan ao conhecimento da vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reinehr (PSL). Casagrande entregou a ela, durante a visita a Concórdia na tarde de ontem, um documento com as notificações sobre os defeitos no recapeamento das valas das obras de esgotamento sanitário.

Casagrande também solicitou agilidade na substituição do encanamento de água nas ruas que vão receber asfalto. Ele ainda pediu para que seja estendida a obra de tratamento de esgotamento sanitário na rua Leônidas Fávero, bairro Jardim, até a caixa de coleta localizada próxima ao centro comunitário.

Outra proposta do vereador é para que o governo do Estado estude a possibilidade de a Casan criar um programa de incentivo a troca e a ampliação dos reservatórios (caixa de água) nas residências. “Os moradores ampliando os reservatórios poderiam ter menos problemas, embora estamos cientes que a responsabilidade de fornecer água é da Casan”,afirma Casagrande.