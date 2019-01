Mais um furto em obra foi registrado em Concórdia nesta terça-feira, 29 de janeiro. Ladrões invadiram uma casa em construção no loteamento Bela Vista, no bairro Vista Alegre, e levaram várias ferramentas. Na lista estão duas maquitas, um cortador de cerâmica, lixadeira grande de parede, uma furadeira profissional completa, uma parafusadeira, uma chave torquês, um botijão de gás com carga, uma mesa de acampamento com quatro banquinhos e três extensões elétricas. A estimativa é que o prejuízo passe de R$ 5 mil.

Os materiais pertencem ao pedreiro Moacir Tiepo, que percebeu a falta dos equipamentos quando chegou ao trabalho na manhã desta terça-feira. O filho dele, Lucian Tiepo, diz que o furto deve ter ocorrido na madrugada. “Havia gente na obra até umas 20h. Eles conseguiram arrombar uma porta interna e entraram”, relata. Tiepo registrou um boletim de ocorrência e os policiais chegaram a fazer rondas pela região, mas ninguém foi encontrado.

Lucian comenta que a família está oferecendo recompensa para quem repassar informações sobre este furto. “Se alguém viu o sabe quem foi e puder nos ajudar, a gente agradece muito”, destaca. O telefone para contato com Lucian Tiepo é o (49) 99802 3480.

OUTRA OBRA:

Outro furto em obra foi registrado no dia 21 deste mês em Concórdia. Os ladrões fizeram uma "limpa" e levaram vários objetos.