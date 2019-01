Unidade negociada é a de Várzea Grande, no Mato Grosso.

A brasileira BRF anunciou que vai vender sua unidade em Várzea Grande para a Marfrig Global Foods. A informação repercutiu na mídia internacional, divulgada pelo site Global Meat News.

A negociação inclui todos os imóveis e equipamentos da unidade localizada no estado de Mato Grosso por 100 milhões de reais. As empresas também firmaram um contrato no qual a Marfrig fornecerá à BRF produtos como hambúrgueres, almôndegas, quibes, entre outros, para os próximos cinco anos.

No início de janeiro, a BRF concluiu a venda de sua subsidiária argentina Campo Austral por US$ 35,5 milhões. Esta e outras vendas recentes de patrimônio fazem parte de seu Plano Financeiro e Operacional, anunciado em junho de 2018, com o objetivo de acelerar o processo financeiro de desalavancagem da empresa.

(Fonte: Equipe Suino.com)