Um sítio que fica na Linha Oito de Maio, interior de Concórdia, está sendo alvo de invasores e caçadores. Os proprietários registraram um Boletim de Ocorrência recentemente, relatando que além de invadir a propriedade, os bandidos abatem animais a tiros.

De acordo com as informações repassadas à Polícia, os donos do sítio não residem no local e os invasores aproveitam a ausência para invadir a propriedade. Para entrar eles danificam os cadeados e já chegaram a serrar um.

Só em janeiro eles entraram duas vezes no sítio. Em uma das oportunidades eles mataram um tatu e na outra, um porco. Os proprietários encontraram os animais mortos e ambos apresentavam marcas de tiros.

Ainda conforme o relato feito no B.O, os donos do sítio ouvem, com frequência, disparos de arma de fogo nas proximidades.