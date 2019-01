Veículo de Piratuba se envolve em colisão com pessoas feridas na SC 150

Um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (29) deixou um casal ferido na SC-150, interior de Ouro.

O fato aconteceu por volta das 9h10min na comunidade de Nossa Senhora da Saúde, próximo a empresa Ouro Tubos e envolveu um Hyundai Santa Fé, placas FDU-6034 de Joaçaba e um VW Quantum, placa BAS-7172 de Piratuba.

Segundo informações, o veículo de Joaçaba, ocupado apenas pelo condutor de inicias J.C. de 64 anos, iria fazer a conversão para entrar numa empresa que fica do outro lado da rodovia quando foi atingido na lateral pelo veículo de Piratuba.

O Quantum era ocupado por um casal de iniciais C.S. de 40 anos (mulher) e V.R.S. 49 anos (homem) que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e conduzidos ao Hospital Nossa Senhora das Dores com alguns ferimentos, mas o quadro clínico é estável. O condutor do Santa Fé também foi encaminhado ao hospital reclamando de dores no peito.

Em entrevista ao jornalismo da Rádio Capinzal, José Chiamulera, condutor do veículo de Joaçaba, contou que fazia sentido Lacerdópolis/Ouro quando saiu para o acostamento e, no momento que iria fazer a conversão para entrar na empesa Ouro Tubos, acabou sendo atingido na lateral pelo veículo de Piratuba.

“Não tinha carro nenhum vindo, quando entrei [rodovia] só senti a pancada, a batida. Graças a Deus está tudo bem, vou fazer o exame de Raio-X, mas nada de maior gravidade. Danos materiais foram grandes, mas isso a gente recupera”, disse Chiamulera.

O condutor do Quantum chegou a frear, mas não conseguiu evitar a colisão que causou danos materiais de grande monta.

(Fonte: Rádio Capinzal AM).