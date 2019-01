Morre um dos fundadores do Clube Concordiense de Xadrez

Faleceu na madrugada desta terça-feira, dia 29, o ex-candidato a senador nas últimas eleições e um dos fundadores do Clube Concordiense de Xadrez de Concórdia, Lédio Rosa Andrade, 60 anos, em Florianópolis.



Rosa, que também é ex-desembargador, realizava um tratamento no coração e estava em casa desde a última quinta-feira, dia 24, após ser internado no mês de dezembro. A cerimônia de cremação será na tarde desta terça-feira, na Capital do Estado.



Lédio esteve como candidato ao Senado nas eleições de 2018, não conseguindo obter uma das duas cadeiras que estavam em disputa. Ele atuou como desembargador nos municípios de Chapecó e Joaçaba, quando teve participação ativa na fundação do Clube Concordiense de Xadrez no ano de 1984, em função da proximidade de Concórdia com essas cidades.



Atualmente, ele respondia como presidente da Federação Catarinense de Xadrez.