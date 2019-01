Secretaria de Agricultura recebe equipamentos do Governo do Estado

A vice-governadora, Daniela Reinehr, e o secretário estadual de agricultura, Ricardo Gouvêa, estiveram em Concórdia nesta segunda-feira, 28, realizando a entrega de equipamentos para 21 municípios da região oeste. O ato aconteceu no Centro de Treinamento de Concórdia – Cetredia, e contou com a presença do prefeito em exercício e anfitrião, Edilson Massocco, além dos prefeitos dos municípios contemplados, autoridades e imprensa local.



Em seu pronunciamento, Massocco agradeceu a vinda dos equipamentos, que foram adquiridos em 2018 na gestão do ex-secretário Moacir Sopelsa, que por se tratar de ano eleitoral, não havia feito a entrega. Massocco aproveitou a oportunidade para cobrar do governo estadual a resolução do impasse sobre a inspeção estadual em abatedouros e frigoríficos, serviço que é de responsabilidade do Estado. O novo secretário de Agricultura, Ricardo Gouvêa, respondeu que o governo já estuda alternativas para solucionar este problema, mediante negociação com o governo federal e adequação da legislação em caráter emergencial.



Os dois equipamentos, distribuidores líquidos com capacidade de quatro e seis mil litros, orçado em aproximadamente R$ 35 mil, serão entregues à Secretaria de Agricultura que, mediante aprovação de lei na Câmara de Vereadores, poderá entregar juntamente com outros 27 equipamentos que já foram adquiridos e serão repassados à associações de moradores das comunidades de Concórdia.



(Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)