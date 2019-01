Um corpo já em decomposição foi localizado agora pouco na mata, nas proximidaes de um rio na região das comunidades de Linha Tonelo e Ponte Preta, no interior de Gaurama, área de divisa com o município de Erechim. Foi um cão de um agricultor que sinalizou o achado do cadáver. O agricultor informou a polícia que acionou o Corpo de Bombeiros. Moradores que foram ao local dizem que se trata do corpo de um homem.

Policiais estão no local e já fizeram o isolamento da área. Estão aguardando os peritos do IGP e só depois haverá a remoção para o IML. Não há documentos no local e nenhuma informação sobre desaparecido com características parecidas. Ainda segundo populares, o corpo apresenta sinais parecidos com queimaduras e de ferimentos de arma de fogo.

(Fonte: AU Online)