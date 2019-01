Uma pessoa ficou ferida após uma colisão em outro veículo, seguida de colisão em estabelecimento comercial. O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 28, na Avenida 18 de Fevereiro, na região dos hotéis em Piratuba.



Conforme informações do grupo Magronada, um Fiat Punto, placas de Ipira, colidiu na traseira de uma Hillux, de Concórdia, invadiu a calçada e bateu na parede de uma loja.



Das três pessoas que estavam no carro, apenas o condutor de iniciais K.R.D se feriu. Ele estava consciente e relatava dores no tórax, cabeça e escoriações na perna direita. Ele foi levado para atendimento médico no hopital beneficente Piratuba/Ipira pelo Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba.



Outras duas pessoas que estavam no carro, uma mulher e um bebê de 50 dias não se feriram.