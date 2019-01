Estado é referência no trabalho com buscas através de cães de resgate.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) informa que duas Forças-Tarefas estão de prontidão nos quartéis e preparadas para fazer o deslocamento até Minas Gerais e apoiar as operações em Brumadinho – MG.

Além disso, outros dois grupos estão de sobreaviso e prontos para emprego, caso seja necessário. As Forças-Tarefas contemplam viaturas 4x4, homens e mulheres capacitados para intervir em áreas deslizadas e realizar buscas e resgates, três (3) binômios (dupla entre cão de busca e o tutor bombeiro militar), dois (2) drones de busca com piloto habilitado, além de equipamentos específicos para a atividade.

O emprego das forças da corporação catarinense será dado a partir do acionamento do governador do Estado de Santa Catarina, que está em contato com o governador de Minas Gerais e que, por sua vez, já sinalizou a necessidade do apoio catarinense para atuar no desastre. Contudo, o local ainda não apresenta condições técnicas para buscas com cães, as quais o CBMSC é referência internacional, mas serão realizadas tão logo o nosso governador acione a corporação - em consonância com governo mineiro e informe técnico do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

As tratativas descritas acima fazem parte de um ciclo de operações, em que o comando e gerenciamento de ações são essenciais para o sucesso das missões e tarefas atribuídas aos entes envolvidos. Empresas e instituições civis, privadas ou voluntárias podem colaborar no processo, porém nunca de forma desordenada ou independente, sendo que a atuação deve acontecer apenas sob o respaldo do comando das operações.

Ressaltamos que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina é referência internacional na atividade de busca e resgate, com larga experiência técnica e local – tendo em vista que nosso estado apresenta constantes eventos críticos gerenciados pela corporação. O CBMSC, instituição legítima e que representa o Estado, segue de prontidão e no aguardo do chamado oficial das autoridades envolvidas no evento. As atividades em Santa Catarina seguem normalizadas.

Confira o áudio a seguir, do Comandante de Operações em Brumadinho - MG, e entenda melhor.

(Fonte:Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina)