Parte da iluminação da Praça Municipal Dogello Goss está comprometida em função do rompimento de um campo de fiação elétrica. O problema ocorreu durante o trabalho de reforma do parquinho da praça municipal. Em função disso, a iluminação no local está desativada até que a Prefeitura de Concórdia providencie refletores provisórios para o local.



A informação foi repassada através de nota:



A administração municipal, por meio da secretaria de Urbanismo comunica que devido as obras de revitalização do parque infantil, localizado na praça Dogello Goss, parte da iluminação do local está desativada, em virtude do rompimento dos cabos e da fiação elétrica que chegam até os postes. O fato ocorreu quando da retirada dos brinquedos e demais objetos por parte da empresa que executa os trabalhos. A secretaria de Urbanismo pede a compreensão dos usuários, reiterando que estará providenciando a instalação provisória de refletores no local, visando restabelecer a iluminação, até que o problema seja resolvido em definitivo.

