O sub-17 do Concórdia Atlético Clube venceu a segunda partida pela Copa Maravilha de Futebol de Campo. Na manhã desta segunda-feira, dia 28, o CAC venceu o Ypiranga Erechim pelo placar de 4 a 0, com gols de Alysson (2x), Murilo e Richardson.



Na manhã desta segunda-feira, dia 28, o time do Galo do Oeste encara no fechamento da fase de grupos o Guarani, de Xaxim, a partir das 11h, no clube Doze de Outubro.