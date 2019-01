A cozinha de uma residência ficou parcialmente destruída em função de um princípio de incêndio no interior de Irani. O fato foi registrado na metade da manhã desta segunda-feira, dia 28, na comunidade de Alto Engano, interior de Irani.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi acionado para atender a ocorrência e, chegando no local, constatou que o fogo já estava controlado. O sinistro começou em um fogão artesanal e atingiu os utensílios que estavam sobre a chapa.



Além do fogão, parte do forro da cozinha também foi destruída. Os proprietários não estavam em casa no momento do incêndio.