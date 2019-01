Uma idosa de 64 anos, que mora na Travessa Júlio Moritz, no Bairro Sunti, teve prejuízo no fim de semana em Concórdia. No último domingo, dia 27, ela saiu de casa pela manhã e retornou no final da tarde. Ao chegar encontrou uma porta arrombada e percebeu que ladrões furtaram vários objetos do quarto.

Eles levaram uma caixa e um porta jóias com anéis, colares, gargantilhas, braceletes, aliança de casamento, correntes e pingentes, além de três vidros de perfume, desodorantes e cremes.

A moradora registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia na segunda-feira, dia 28, e relatou que os ladrões entraram por um portão que fica encostado. De acordo com ela, câmeras de monitoramento de uma empresa que fica ao lado da casa, podem ter flagrado a ação dos ladrões.

A Polícia Civil vai investigar o caso.