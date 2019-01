Um acidente envolveu um Palio, placas de Concórdia, e uma Saveiro de Xanxerê, por volta de 11:50h desta segunda-feira, dia 28. A colisão aconteceu na Rua Dr. Maruri em frente a Coperdia Agropecuária em Concórdia. A batida danificou toda a frente do Palio.

Os dois carros faziam o sentido Centro, Parque de Exposições. De acordo com as informações apuradas no local, o condutor da Saveiro parou na faixa de pedestres e a condutora do Palio não conseguiu reduzir e bateu atrás.

A motorista do Palio sofreu escoriações e ficou bastante nervosa. Ela foi atendida pelos Bombeiros Voluntários.