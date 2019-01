A Celesc iniciou nesta segunda-feira, 28 de janeiro, a 5ª edição do programa “Bônus Eficiente”, que oferece 50% de desconto para a troca de aparelhos velhos. O objetivo é incentivar os consumidores a fazerem a substituição de geladeiras, freezers e aparelhos de ar-condicionado antigos por outros novos e mais eficientes.

A troca dos equipamentos deve ser feita nas lojas Colombo, que novamente foi a vencedora da licitação realizada pela Celesc. Em Concórdia já foi possível ver fila em frente à loja na manhã de hoje.

Desta vez serão disponibilizadas 1.850 unidades de aparelhos de ar-condicionado (split 9.000 BTUS), 3,5 mil refrigeradores (1 porta – 300 litros e 2 portas – 405 litros), 1,5 mil freezers (vertical – 142 litros) e 52,2 mil lâmpadas LED. Este volume é disponibilizado entre as 44 unidades da Colombo em Santa Catarina. A estimativa da Celesc é que mais de 10,4 mil unidades consumidoras devem ser beneficiadas no Estado.

O coordenador do Bônus Eficiente, Mário Cesar Machado Junior, explica que o projeto é destinado a consumidores residenciais, que estejam com a conta de luz em dia. “Cada unidade consumidora terá direito à troca de um produto”, explica.



O gerente da Colombo de Concórdia, Leonardo Martins, comenta que a movimentação foi intensa na manhã desta segunda-feira. Ele reforça que o desconto é liberado apenas para consumidores residenciais, quem tiver a unidade industrial ou rural não terá o benefício. Também é fundamental estar adimplente com a Celesc. “Se o pagamento da conta não estiver em dia, o sistema automaticamente bloqueia”, ressalta Martins.

Outra informação importante é que a conta de luz deverá estar no nome da pessoa que for efetuar a compra na loja. “Se tem alguém com imóvel alugado e a conta estiver no nome de outra pessoa, não irá conseguir”, explica o gerente.



A maior procura em Concórdia é pelo refrigerador de 405 litros. O preço normal é R$ 2.779,00 e pelo programa custa R$ 1.389,50. Martins reforça que para este item são 1,5 unidades para as 44 lojas da Colombo credenciadas no Estado. Todos os produtos ofertados pelo Bônus Eficiente estarão à venda enquanto houver disponibilidade em estoques.



Regras do programa



- Ser consumidor residencial da Celesc Distribuição;

- Estar adimplente (em dia) com a Celesc Distribuição;

- Possuir um eletrodoméstico similar ao desejado, em funcionamento, com mais de cinco anos de uso e sem o Selo Procel;



O que é preciso apresentar na hora da compra

- Levar documentos pessoais e uma fatura de energia;

- Entregar cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas para troca gratuita por cinco lâmpadas LED. Essa troca será realizada na entrega do eletrodoméstico na residência do consumidor.

- Ler e assinar o Termo de Adesão no ato da compra;

- Fazer uma doação no valor de R$ 50,00 no ato da compra. A expectativa é de que sejam arrecadados R$ 342,5 mil, valor que será destinado à Associação Catarinense de Autismo (Balneário Camboriú), ao Asilo são Vicente de Paulo (Criciúma) e à Associação de Síndrome de Down (Joinville).