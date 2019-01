Após a campanha Liquida Concórdia os próximos dias, em especial de fevereiro, serão de lojas movimentadas para a compra de material escolar. A expectativa é de bons resultados. Papelarias e livrarias estão com os estoques renovados de cadernos, lápis, canetas, livros didáticos, entre outros.

Segundo avaliação do presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, o retorno das atividades significa para as lojas especializadas um evento tão importante como o Natal para as empresas ligadas ao setor de vestuário, calçados, acessórios e produtos de beleza. “Notamos uma tendência de pesquisa por parte dos consumidores em característico nos últimos dois anos. Os clientes querem benefícios e descontos para finalizar à compra em qualquer período”.

O término do período de férias também é um bom momento para os supermercados. As vendas aumentaram em especial a partir da segunda quinzena de janeiro e de acordo com a entidade de classe lojista e empresarial muitos consumidores aproveitaram a Liquida Concórdia para garantir itens da lista das crianças com redução de preços. “Nem bem encerramos uma campanha e já estamos com o foco em outra. Iniciamos 2019 com força total nas ações que geram resultados nos negócios das empresas associadas. A proposta é fecharmos o primeiro trimestre com excelentes números nas vendas dos mais diferentes setores da economia”.

As escolas da rede estadual, municipal e particulares iniciam as aulas no dia 11 de fevereiro, mas até lá os lojistas de Concórdia prometem surpreender os consumidores com produtos exclusivos, preços convidativos, condições facilitadas de pagamento e ainda ótimo atendimento. Nos dois primeiros sábados de fevereiro (02 e 09), será Dia + de compras na cidade com os estabelecimentos funcionando em horário estendido das 8h às 17h sem fechar ao meio-dia.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL Concórdia)