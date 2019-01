Uma casa foi consumida pelas chamas na noite deste domingo, 27, na Rua Gilmar José Ampese, no Bairro Frei Lancy. Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta das 21h, mas ao chegarem no local o fogo já havia destruído o imóvel. Ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações apuradas no local, um casal residia na residência. O homem e a mulher teriam saído pouco antes do início das chamas. Moradores próximos relataram ao Jornalismo da Aliança que o incêndio pode ter sido criminoso, em função de um desentendimento após ingestão de bebida alcoólica.

Toda a parte interna da casa e móveis foram queimados. Os Bombeiros fizeram o combate às chamas e o rescaldo. Também avaliaram casas próximas, para garantir que elas não estavam em perigo.