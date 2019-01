Galo do Oeste vence na estreia da Copa Maravilha

O Concórdia Atlético Clube estreou com vitória na Copa Maravilha. O time sub-17 do Galo do Oeste venceu o Tupi de Gaspar, pelo placar de 3 a 1, na manhã deste domingo, dia 27. Os gols concordienses foram anotados por Eduardo, Alysson e Fhayllon.



O próximo compromisso do CAC é na manhã desta segunda-feira, dia 28, quando enfrenta o Ypiranga, às 11h.