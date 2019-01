Acidente deixa carro praticamente destruído no interior de Castello Branco

Uma colisão deixou um carro destruído e outro com vários danos na parte frontal. O acidente aconteceu na noite de sábado, dia 26, por volta das 22:30h na comunidade Linha Cabeceira Dois Irmãos, interior de Presidente Castello Branco. Apesar da força da batida, os ocupantes não sofreram ferimentos.

Os dois carros, uma Courier e um Virtus, têm placas de Presidente Castello Branco e colidiram de frente, nas proximidades do salão comunitário. A Polícia Militar foi ao local para apurar as causas do acidente.