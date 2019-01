Polícia encontra droga escondida no "miolo" do volante de um carro em Concórdia

Um trabalho em conjunto entre a Polícia Militar, Canil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil, resultou na apreensão de drogas na noite do sábado, dia 26. Com informações de que dois veículos estariam transportando entorpecentes, as guarnições fizeram a abordagem na BR-153, no Posto da Polícia Rodoviária Federal. Cerca de 42 gramas de maconha foram recolhidos. Um dos cigarros estava dentro do volante de um dos veículos, mas os cães farejadores conseguiram encontrar.

Em um Chevette os policiais localizaram um torrão de maconha e o cigarro escondido no volante. Já em um Voyage, as guarnições encontraram nove cigarros entorpecentes, que estavam em uma mala de viagem.



Questionados, os motoristas e dois caroneiros, informaram que a droga era deles, para consumo. Dessa forma os policiais lavraram um Termo Circunstanciado e todos os envolvidos foram liberados.