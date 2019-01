A Prefeitura de Concórdia notificou ainda em dezembro de 2018 a empresa Luzerna Instalações Elétricas, responsável pela manutenção da iluminação pública em Concórdia. Conforme nota do Executivo, o motivo seria descumprimento do contrato com pela empresa, que foi assinado em abril do ano passado.



De acordo com o Executivo são mais de 95 pedidos de manutenção em atraso, de lâmpadas queimadas, danificadas, e ou, até mesmo a ausência delas. Além disso, são 42 pedidos de ampliação (novos pontos) que já foram enviados para a empresa para instalação, sendo que destes, somente seis foram atendidos até agora. Na fila de envio para empresa estão mais 28 solicitações de novos pontos, os quais serão executados tão logo os pedidos enviados inicialmente sejam contemplados.



“O contribuinte paga a taxa de iluminação e precisa ter o benefício garantido. É isso que estamos exigindo da empresa, comprometimento para cumprir à risca o contrato firmado com a prefeitura. Se isso não ocorrer, vamos ter que tomar outras providências”, comenta o prefeito em exercício de Concórdia, Edilson Massocco.



Conforme o contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa está a manutenção e fornecimento de todo o material como lâmpadas, projetores e reatores.