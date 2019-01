A Secretaria Municipal da Saúde Concórdia contestou o ranking divulgado na última semana pelo Conselho Federal de Medicina, que divulgou quanto cada cidade investe por habitante na área da saúde. Conforme divulgado pela Rádio Aliança, levando-se em consideração essa lista, os maiores investimentos per capita em Santa Catarina são de Paial, Ermo e Presidente Castello Branco. Concórdia, conforme esse msemo levantamento aparece na 209º colocação.



Conforme esse mesmo levantamento, os 20 primeiros colocados têm menos de quatro mil habitantes. As maiores cidades estão fora das primeiras posições.



De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a divulgação levou em conta a individualização dos recursos aplicados, ou seja, considerou-se quanto cada cidade investe per capita. O entendimento é que deveria ser considerado o percentual do custo total com saúde. “Quando é analisado o custo por habitante, sempre os menores municípios se destacarão nas primeiras posições, pois muitos dos serviços disponibilizados acabam sendo oferecidos para uma população menor, o que gera um custo maior por paciente”, analisa o secretário Sidinei Schimidt.



Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, se for levado em conta o percentual da receita corrente líquida aplicada, Concórdia é o segundo município da Amauc que mais investe em Saúde, com 23,80% da receita corrente líquida. Enquanto que Presidente Castello Branco, que está na primeira colocação na região em investimento per capita, aplica 19,66% da sua receita em Saúde.