Unidade sairá do anexo ao Caic e irá para a sede atual do Creas.

Está em fase final o processo licitatório para a contratação de empresa para o serviço de ampliação e adequação das novas instalações da Estratégia Saúde da Família, no bairro dos Industriários. Conforme o Executivo Municipal, a unidade, que hoje funciona junto ao Caic, será levada para a sede atual do Creas, na rua Otto Tramontini.



Conforme o secretário Municipal da Saúde de Concórdia, Sidinei Schimidt, o objetivo é facilitar o atendimento. “O portão que dá acesso à escola por exemplo, é o mesmo que leva até o posto de Saúde. No período de férias escolares, os pacientes precisam aguardar fora do estabelecimento até que o posto inicie os trabalhos, enquanto em dias normais de aula, as pessoas são acomodadas na parte interna do prédio”, analisa.



O local também será ampliado dos atuais 228 metros quadrados para 300 metros quadrados, com ampliação e readequação, atendendo as normas exigidas pelo Ministério da Saúde. O Creas será levado para outro endereço a ser definido. O prazo para a conclusão das obras, a serem iniciadas tão logo seja definida a empresa vencedora da licitação, será de 240 dias.